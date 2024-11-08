Чемпионат мира по самбо начался в Астане

Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо стартовал во Дворце боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, соревнования продлятся до 10 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию самбо РК.

В этом году на соревнования по самбо собрались 470 спортсменов из 80 стран мира.

"Честь страны будут защищать 28 спортсменов. Среди них Арайлым Абенова, которая в 2023 году на чемпионате мира в Ереване впервые выступила в супертяжелом весе среди девушек и завоевала золотую медаль", - сообщила пресс-служба Федерации.

Особенностью чемпионата этого года стало впервые включенное соревнование по боевому самбо среди женщин и турнир для спортсменов с нарушением зрения. До 10 ноября на чемпионате мира будет разыграно 31 комплект наград.

Общий призовой фонд турнира составляет 311 000 долларов США (1-е место - 4 000 долларов США, 2-е место - 3 000 долларов США, 3-е место - 2 000 долларов США, чемпион среди слепых - 1 000 долларов США).