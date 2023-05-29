Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане

Фото: www.gov.kz/astana

С 16 по 18 июня Астан примет чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Соревнования пройдут в двух в дисциплинах "Поединок" и "Самооборона".

За звание лучших будут бороться спортсмены из 30 стран: Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ганы, Германии, Индии, Иордании, Ирана, Кыргызстана, Румынии, России, Таджикистана, Узбекистана, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Италии, Испании, Перу, США, Сенегала, Таиланда, Чехии, Польши, Молдовы, Монголии и Казахстана.

Первенство будет проходить во Дворце единоборств имени Ушкемпирова.