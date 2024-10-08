Чемпионат мира по грэпплингу стартовал в Астане

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 7 октября стартовал чемпионат мира по грэпплингу, который продлится до 12 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Соревнования по Grappling и Grappling G проходят среди возрастных категорий - U15, U17, U20, взрослых и ветеранов. В турнире заявлены свыше 1300 спортсменов из 30 стран мира.

"Грэпплинг в Казахстане развивается максимально стремительно, на мировом уровне наша страна забирает основные ивенты, и это напрямую связано с последними спортивными достижениями. Казахстан с 2017 года является бесспорным лидером по грэпплингу на континенте Азии, а также входит в тройку лидеров мировых рейтингов", - рассказал президент Ассоциации грэпплинга РК и главный тренер казахстанской сборной Канат Алин.

Для Астаны это третий опыт в области мировых чемпионатов по грэпплингу. Первый турнир провели в 2018 году, второй прошел по программе чемпионата мира по олимпийским дисциплинам - греко-римская, вольная женская борьба.