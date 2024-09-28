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Чемпионат мира по грэпплингу примет в октябре Астана

Сегодня, 03:21
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United World Wrestling Сегодня, 03:21
Сегодня, 03:21
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Фото: United World Wrestling

Более 1800 спортсменов из 30 стран мира приедут в Астану для участия в чемпионате мира по грэпплингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Соревнования пройдут с 7 по 12 октября 2024 года в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

"Грэпплинг сейчас по-настоящему стал массовым видом спорта. Развивается под эгидой международной борцовской федерации United World Wrestling, которая является одной из самых старейших авторитетных спортивных организаций мира и признана Международным олимпийским комитетом", - сказал президент Ассоциации грэпплинга РК и главный тренер сборной Казахстана Канат Алин.

Чемпионат состоится по Grappling и Grappling Gi среди всех возрастных групп - U15, U17, U20, взрослых и ветеранов.

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