Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Казахстане

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился в Будапеште с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером, об этом министр сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Отличные новости для поклонников дзюдо! Достигнуты договоренности о проведении чемпионата мира по дзюдо в Казахстане в 2027 году. Это не только большая честь для страны, но и хорошая возможность для казахстанских спортсменов проявить себя и укрепить свои позиции перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе", - написал Мырзабосынов.

Он также сообщил, что достигнута договоренность об открытии представительства Академии Международной федерации дзюдо в Казахстане.