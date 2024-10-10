Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Казахстане
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Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился в Будапеште с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером, об этом министр сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Отличные новости для поклонников дзюдо! Достигнуты договоренности о проведении чемпионата мира по дзюдо в Казахстане в 2027 году. Это не только большая честь для страны, но и хорошая возможность для казахстанских спортсменов проявить себя и укрепить свои позиции перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе", - написал Мырзабосынов.
Он также сообщил, что достигнута договоренность об открытии представительства Академии Международной федерации дзюдо в Казахстане.
"Уверен, что эта инициатива окажет значительное влияние на повышение профессионального уровня наших спортсменов и тренерского состава", - резюмировал министр.
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