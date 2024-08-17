Чемпионат мира по боксу пройдёт в Казахстане

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о проведении мужского чемпионата мира в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир пройдет в мае 2025 года в Астане. Изначально Казахстанская федерация бокса претендовала на проведение женского чемпионата мира, однако затем попросила провести мужские соревнования, и IBA пошла навстречу. Женский же чемпионат мира пройдёт в следующем году в Белграде (Сербия).