Чемпионат мира по боксу пройдёт в Казахстане
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Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о проведении мужского чемпионата мира в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Турнир пройдет в мае 2025 года в Астане. Изначально Казахстанская федерация бокса претендовала на проведение женского чемпионата мира, однако затем попросила провести мужские соревнования, и IBA пошла навстречу. Женский же чемпионат мира пройдёт в следующем году в Белграде (Сербия).
"Выбор принимающей страны отражает нашу приверженность расширению масштабов бокса во всём мире. Обе страны имеют богатые боксёрские традиции и хорошо подготовлены к проведению соревнований мирового уровня, а также к впечатляющим спортивным результатам. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть лучших спортсменов со всего мира на этих престижных турнирах IBA", — сказал президент IBA Умар Кремлёв.
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