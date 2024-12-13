Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт НОК РК.

Дата проведения ЧМ будет объявлена позже. Отмечается, что турнир состоится в предолимпийский год – в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

"Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдёт в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", – отметил президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошёл ЧМ-2013 среди мужчин.

Ранее World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии. На днях прошло первое официальное заседание Asian Boxing.