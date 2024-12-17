18 декабря в Караганде стартует чемпионат Казахстана по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"На нём выступят многие лидеры сборной. При этом после чемпионата Азии главный тренер мужской команды Кайрат Сатжанов отметил, что победители и призеры ЧА будут освобождены от участия в республиканском турнире из-за отсутствия времени на подготовку к ЧРК", - говорится в сообщении.

Дневная сессия будет начинаться в 14:00, а вечерняя - в 18:30.

Завершится чемпионат страны 24 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что к работе приступила организация Asian Boxing.