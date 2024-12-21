С 19 по 26 декабря в столице Катара Дохе пройдет чемпионат Азии среди юношей и юниоров по тяжелой атлетике, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках данного чемпионата представители Федерации тяжелой атлетики Казахстана провели ряд рабочих встреч с руководством Международной и Азиатской федерации. Были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества. В рамках данной встречи было принято решение о проведении чемпионата Азии среди юношей и юниоров в Казахстане в 2025 году.

Напомним, что 11 декабря сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий главы организации. Его на этом посту сменил Гаджи Гаджиев.