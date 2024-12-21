Чемпионат Азии по тяжелой атлетике пройдет в Казахстане в 2025 году
Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Казахстана
Сегодня, 03:28
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Сегодня, 03:28Сегодня, 03:28
93Фото: wfrk.kz/Федерация тяжелой атлетики
С 19 по 26 декабря в столице Катара Дохе пройдет чемпионат Азии среди юношей и юниоров по тяжелой атлетике, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках данного чемпионата представители Федерации тяжелой атлетики Казахстана провели ряд рабочих встреч с руководством Международной и Азиатской федерации. Были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества. В рамках данной встречи было принято решение о проведении чемпионата Азии среди юношей и юниоров в Казахстане в 2025 году.
Напомним, что 11 декабря сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий главы организации. Его на этом посту сменил Гаджи Гаджиев.
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