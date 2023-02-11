Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях стартовал в Астане

Фото: Facebook/Асхат Оралов

В Астане прошла церемония открытия X Чемпионата Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, X континентальное первенство — одно их важнейших событий года в азиатской лёгкой атлетике.

Всего в Астану прибыли 360 атлетов из 31 страны. Казахстан будут представлять 69 спортсменов. Они поборются за медали в 24 дисциплинах.

"Хочу отметить, что Казахстан впервые проводит подобный турнир, поэтому это событие можно считать по-настоящему знаковым для лёгкой атлетики. К нам приковано внимание болельщиков и зрителей, а наши атлеты получают ценный опыт выступлений на самом высоком уровне. Радует, что в первый же соревновательный день казахстанские спортсмены завоевали две награды. В беге на 3000 метров не было равных Каролин Чепкоеч Кипкируи, а на дистанции в 60 метров серебряной медали удостоилась Ольга Сафронова", — написал Асхат Оралов на своей странице в Facebbok.

В цремонии открытия соревнований участвовали премьер-министр страны Алихан Смаилов, президент Азиатской легкоатлетической Ассоциации Дахлан аль-Хамад и главы национальных федераций стран Азии, заслуженные атлеты и деятели отечественного спорта.

Завершится Чемпионат Азии 12 февраля.

Фото: Министерство культуры и спорта РК