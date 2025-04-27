На чемпионате Азии по дзюдо в Бангкоке продолжается борьба за медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"По итогам предварительных раундов до финального блока дошли три предствителя команды Казахстана, которые будут бороться за "бронзу". Свои схватки в утешительном раунде выиграли Мейирлан Максим, Ермахан Ануарбеков (оба в весе до 90 кг) и Акерке Рамазанова (свыше 78 кг), победившая соотечественницу Назгуль Маратову", — говорится в сообщении.

В четвертьфинале казахстанцы уступили своим соперникам, что дало им возможность продолжить участие в утешительных встречах. В весовой категории до 90 кг Мейирлан Максим, чемпион мира среди молодежи, проиграл японцу Комей Кавабате в Golden Score. Ермахан Әнуарбеков также не смог одержать победу, уступив таджикскому спортсмену Умеджону Ражабову.

В весовой категории +78 кг Назгүл Маратова проиграла китайской спортсменке Ниу Синрань в последние секунды поединка и также перешла в утешительные встречи. В свою очередь, Ақерке Рамазанова в четвертьфинале уступила южнокорейской спортсменке Хёнджи Лид и теперь будет бороться в утешительном турнире.

Между тем, Мейирлан Максим, Ермахан Әнуарбеков и Акерке Рамазанова уже одержали победы в своих утешительных поединках и продолжат борьбу за бронзу.

Финальный блок соревнований начнется в 14:00 по времени Астаны.