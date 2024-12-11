  • 11 Декабря, 11:47
  • BAIGENEWS

Чемпионат Азии по боксу: за золото будут драться девять казахстанских боксёров

Начало финальной сессии в 12:00 по времени Астаны.

Сегодня, 10:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
172
Фото: НОК РК

Сегодня, 11 декабря, в Чиангмае (Таиланд) состоится последний день чемпионата Азии по боксу. За золотые медали будут биться девять представителей команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Выступят следующие спортсмены:

  • до 48 кг.  Санжар Ташкенбай- Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);
  • до 54 кг. Махмуд Сабырхан - Шахзод Музафаров (Узбекистан);
  • до 57 кг. Оразбек Асылкулов - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);
  • до 67 кг. Дулат Бекбауов - Мужибилло Турсунов (Узбекистан);
  • до 71 кг. Абылайхан Жусупов - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан);
  • до 75 кг. Диас Молжигитов - Джавохир Умматалиев (Узбекистан);
  • до 86 кг. Бекзад Нурдаулетов - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);
  • до 92 кг. Сагындык Тогамбай - Парвиз Каримов (Таджикистан);
  • свыше 92 кг. Айбек Оралбай - Ремула Абудурексити (Китай).

Начало финальной сессии в 12:00 по времени Астаны. 

Напомним, ранее казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана.

Самое читаемое

Наверх