Чемпионат Азии по боксу: за золото будут драться девять казахстанских боксёров
Начало финальной сессии в 12:00 по времени Астаны.
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
172Фото: НОК РК
Сегодня, 11 декабря, в Чиангмае (Таиланд) состоится последний день чемпионата Азии по боксу. За золотые медали будут биться девять представителей команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Выступят следующие спортсмены:
- до 48 кг. Санжар Ташкенбай- Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);
- до 54 кг. Махмуд Сабырхан - Шахзод Музафаров (Узбекистан);
- до 57 кг. Оразбек Асылкулов - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);
- до 67 кг. Дулат Бекбауов - Мужибилло Турсунов (Узбекистан);
- до 71 кг. Абылайхан Жусупов - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан);
- до 75 кг. Диас Молжигитов - Джавохир Умматалиев (Узбекистан);
- до 86 кг. Бекзад Нурдаулетов - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);
- до 92 кг. Сагындык Тогамбай - Парвиз Каримов (Таджикистан);
- свыше 92 кг. Айбек Оралбай - Ремула Абудурексити (Китай).
Начало финальной сессии в 12:00 по времени Астаны.
Напомним, ранее казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана.
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