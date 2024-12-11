Сегодня, 11 декабря, в Чиангмае (Таиланд) состоится последний день чемпионата Азии по боксу. За золотые медали будут биться девять представителей команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Выступят следующие спортсмены:

до 48 кг. Санжар Ташкенбай- Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);

до 54 кг. Махмуд Сабырхан - Шахзод Музафаров (Узбекистан);

до 57 кг. Оразбек Асылкулов - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);

до 67 кг. Дулат Бекбауов - Мужибилло Турсунов (Узбекистан);

до 71 кг. Абылайхан Жусупов - Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан);

до 75 кг. Диас Молжигитов - Джавохир Умматалиев (Узбекистан);

до 86 кг. Бекзад Нурдаулетов - Жасурбек Юлдошев (Узбекистан);

до 92 кг. Сагындык Тогамбай - Парвиз Каримов (Таджикистан);

свыше 92 кг. Айбек Оралбай - Ремула Абудурексити (Китай).

Начало финальной сессии в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, ранее казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана.