Чемпионат Азии по боксу: с кем будут драться казахстанские боксёрши в финале
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
146Фото: НОК РК
В Таиланде 10 декабря в рамках чемпионата Азии по боксу в Чиангмае пройдут финальные поединки в женских соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
До решающего раунда дошли пять представительниц команды Казахстана:
- до 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);
- до 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);
- до 70 кг. Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);
- до 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);
- свыше 81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).
Напомним, ранее стало известно, что World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса.
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