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Чемпионат Азии по боксу: с кем будут драться казахстанские боксёрши в финале

Сегодня, 13:45
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НОК РК Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: НОК РК

В Таиланде 10 декабря в рамках чемпионата Азии по боксу в Чиангмае пройдут финальные поединки в женских соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

До решающего раунда дошли пять представительниц команды Казахстана:

  • до 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);
  • до 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);
  • до 70 кг.  Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);
  • до 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);
  • свыше 81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Напомним, ранее стало известно, что World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса.

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