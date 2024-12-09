В Таиланде 10 декабря в рамках чемпионата Азии по боксу в Чиангмае пройдут финальные поединки в женских соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

До решающего раунда дошли пять представительниц команды Казахстана:

до 60 кг. Виктория Графеева - Цян Ли (Китай);

до 63 кг. Аида Абикеева - Лин Ха (Вьетнам);

до 70 кг. Наталья Богданова - Байсон Маникон (Таиланд);

до 81 кг. Гульсая Ержан - Карине Айрапетян (Украина);

свыше 81 кг. Ельдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Напомним, ранее стало известно, что World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса.