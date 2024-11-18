Чемпионат Азии по боксу: кто входит в женскую сборную Казахстана

В таиландском Чиангмае пройдет Чемпионат Азии по боксу. Стало известно, кто из казахстанок отправится на эти соревнования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

Страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок:

до 48 кг ― Айгерим Саттыбаева;

Айгерим Саттыбаева; до 50 кг ― Алуа Балкибекова;

Алуа Балкибекова; до 52 кг ― Жазира Оракбаева;

Жазира Оракбаева; До 54 кг ― Сымбат Алиаскар;

Сымбат Алиаскар; до 57 кг ― Улжан Сарсенбек;

Улжан Сарсенбек; до 60 кг ― Виктория Графеева;

Виктория Графеева; до 63 кг ― Аида Абикеева;

Аида Абикеева; до 66 кг ― Милана Сафронова;

Милана Сафронова; до 70 кг ― Наталья Богданова;

Наталья Богданова; до 75 кг ― Диана Магауияева;

Диана Магауияева; до 81 кг ― Гульсая Ержан;

Гульсая Ержан; свыше 81 кг ― Елдана Талипова.

Чемипонат Азии по боксу пройдет с 28 ноября по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что стала известна дата возвращения на ринг Данияра Елеусинова.