Чемпионат Азии по боксу: кто входит в женскую сборную Казахстана
В Таиланд поедут 12 спортсменок.
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
145Фото: pixabay.com
В таиландском Чиангмае пройдет Чемпионат Азии по боксу. Стало известно, кто из казахстанок отправится на эти соревнования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
Страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок:
- до 48 кг ― Айгерим Саттыбаева;
- до 50 кг ― Алуа Балкибекова;
- до 52 кг ― Жазира Оракбаева;
- До 54 кг ― Сымбат Алиаскар;
- до 57 кг ― Улжан Сарсенбек;
- до 60 кг ― Виктория Графеева;
- до 63 кг ― Аида Абикеева;
- до 66 кг ― Милана Сафронова;
- до 70 кг ― Наталья Богданова;
- до 75 кг ― Диана Магауияева;
- до 81 кг ― Гульсая Ержан;
- свыше 81 кг ― Елдана Талипова.
Чемипонат Азии по боксу пройдет с 28 ноября по 12 декабря.
Ранее сообщалось, что стала известна дата возвращения на ринг Данияра Елеусинова.
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