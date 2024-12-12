В таиландском городе Чиангмае с 28 ноября по 12 декабря проходит Чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz. Данное континентальное первенство проходило в 13 весовых категориях среди мужчин и 12 среди женщин.

"На эти соревнованиях в составе сборной страны среди мужчин участвовали 13 боксеров. Среди них спортсмен Оразбек Асылкулов, который выступал в весовой категории до 57 кг. Для Оразбека эти соревнования являются первым официальным стартом такого ранга. К слову спортсмен провел четыре боя. 1 декабря в первом бою одержал победу над представителем Малайзии Мохамад Зульхайна, досрочно окончив бой во втором раунде. 5 декабря одолев местного бойца, вышел в полуфинал", - говорится в сообщении.

8 декабря получил путевку в финал, выиграв представителя Монголии Гантумура Лундаа.

"11 декабря Асылкулов Оразбек в финале уступил узбекскому боксеру Миразизбек Мирзахалилову. Первый раунд был в пользу нашего спортсмена. А в остальных раундах противник оказался сильнее. Таким образом, Оразбек завоевал серебряную медаль Чемпионата Азии", - отмечено в информации акимата Акмолинской области.

Напомним, ранее Махмуд Сабырхан завоевал золото чемпионата Азии по боксу.