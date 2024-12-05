Чемпионат Азии по боксу: казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана

В Таиланде на Чемпионате Азии по боксу представитель команды Казахстана по боксу Бейбарыс Жексен (до 60 кг) потерпел поражение в четвертьфинале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Турнир проходит в городе Чиангмае.

"В этом раунде соревнований казахстанец встречался с Акмалем Убайдовым из Таджикистана. Поединок завершился победой соперника решением судей", - проинформировали в НОК РК.

В комитете отметили, что для мужской команды Казахстана это была первая потеря на чемпионате.

Ранее сообщалось, что другой казахстанский боксёр досрочно победил в четвертьфинале на Чемпионате Азии.