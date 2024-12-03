Чемпионат Азии по боксу: казахстанец нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал

Казахстанский боксер, представитель Центрального спортивного клуба Минобороны РК Махмуд Сабырхан (до 54 кг) на Чемпионате Азии по боксу нокаутировал соперника из Тайваня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Это был первый бой казахстанца на данном чемпионате, который проходит в Таиланде (в городе Чиангмае). Сабырхан одержал уверенную победу в поединке против Яна Лин Лая из Тайбэя.

"Встреча не продлилась и раунда. Сабырхан трижды отправил соперника в нокдаун - рефери остановил бой", - говорится в сообщении.

Таким образом, Махмуд вышел в 1/4 финала чемпионата Азии.

Напомним, ранее World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса.