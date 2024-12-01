  • 1 Декабря, 14:37
  • BAIGENEWS

Чемпионат Азии: Оразбек Асылкулов досрочно победил представителя Малайзии

Теперь казахстанец выйдет на ринг 5 декабря.

Сегодня, 13:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
105
Фото: пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК

В тайском Чиангмае стартовал второй день чемпионата Азии по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК. 

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов, выступающий на чемпионате Азии в весовой категории до 57 кг, победил досрочно

Асылкулов, выступающий на чемпионате Азии в весовой категории до 57 кг, в дебюте выиграл у представителя Малайзии Мохамада Зулхайна.

Теперь казахстанец выйдет на ринг 5 декабря.

Также свой бой выиграл Бейбарыс Жексен в весе до 60 килограммов. Раздельным решением казахстанец победил Дильшода Абдумуродова из Узбекистана.

Напомним, днём ранее в четвертьфинал вышел Дулат Бекбауов (до 67 килограммов). 

Самое читаемое

Наверх