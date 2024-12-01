Чемпионат Азии: Оразбек Асылкулов досрочно победил представителя Малайзии
Теперь казахстанец выйдет на ринг 5 декабря.
Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
105Фото: пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК
В тайском Чиангмае стартовал второй день чемпионата Азии по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.
Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов, выступающий на чемпионате Азии в весовой категории до 57 кг, победил досрочно
Асылкулов, выступающий на чемпионате Азии в весовой категории до 57 кг, в дебюте выиграл у представителя Малайзии Мохамада Зулхайна.
Теперь казахстанец выйдет на ринг 5 декабря.
Также свой бой выиграл Бейбарыс Жексен в весе до 60 килограммов. Раздельным решением казахстанец победил Дильшода Абдумуродова из Узбекистана.
Напомним, днём ранее в четвертьфинал вышел Дулат Бекбауов (до 67 килограммов).
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