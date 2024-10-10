Чемпионат Азии: исторический результат показала мужская сборная Казахстана

Чемпионат Азии по настольному теннису проходит в Астане. Матч за 7-8 места сыграла в этом турнире мужская сборная Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Соперниками сборной стали спортсмены из Ирана.

"Противостояние завершилось победой казахстанских спортсменов со счетом 3:1. Таким образом, казахстанская команда заняла итоговое седьмое место. Всего же в розыгрыше наград приняли участие 24 сборные", ― говорится в сообщении Национального олимпийского комитета РК.

Этот результат стал историческим, т.к. ранее Казахстан в мужских командных соревнованиях не поднимался так высоко. При этом сборная в третий раз подряд завершила ЧА в восьмерке сильнейших.