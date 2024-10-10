Чемпионат Азии: исторический результат показала мужская сборная Казахстана
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Чемпионат Азии по настольному теннису проходит в Астане. Матч за 7-8 места сыграла в этом турнире мужская сборная Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Соперниками сборной стали спортсмены из Ирана.
"Противостояние завершилось победой казахстанских спортсменов со счетом 3:1. Таким образом, казахстанская команда заняла итоговое седьмое место. Всего же в розыгрыше наград приняли участие 24 сборные", ― говорится в сообщении Национального олимпийского комитета РК.
Этот результат стал историческим, т.к. ранее Казахстан в мужских командных соревнованиях не поднимался так высоко. При этом сборная в третий раз подряд завершила ЧА в восьмерке сильнейших.
"Добавим, что страну представили Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов", ― добавили в НОК РК.
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