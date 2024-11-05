Чемпион в составе "Челси" и ЦСКА будет готовить карагандинский "Шахтёр" к новому сезону

В руководстве карагандинского футбольного клуба "Шахтёр" произошли большие изменения. Решением совета директоров исполнительным директором назначен предприниматель Талгат Дюсеков, главным тренером команды мастеров будет чемпион четырёх стран Иржи Ярошик, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Ермаганбет Булекпаев на днях раскритиковал менеджмент клуба и дал поручение разрешить текущий кризис в кратчайшие сроки. Команда завершает сезон на последнем местею

"Новый исполнительный директор клуба имеет опыт в сфере спортивного менеджмента. В 2022-2023 годах Дюсеков возглавлял ассоциацию "Асық ату". За короткий срок выстроил организационную структуру и провёл первый в истории чемпионат Азии по асық ату. Перед ним поставлена задача вывести "Шахтёр" из кризиса, а также провести реструктуризацию и оздоровление клуба. В месячный срок разработать стратегию развития с учётом поручений акима области",- сообщили в пресс-службе ФК.

Перед новым руководством также стоит задача развивать детский и юношеский футбол.

"Новым руководством клуба достигнута договорённость о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб. Подготовку команды к новому сезону возглавит чешский менеджер Иржи Ярошик", - отметили в клубе.

Ярошик – профессиональный футболист, был чемпионом Англии (в составе "Челси"), Шотландии (в составе "Селтика"), Чехии (в составе "Спарты") и России (в составе ЦСКА), успешно выступал в Испании в составе "Сарагосы" и "Алавеса". Обладает лицензией UEFA PRO, дающей право тренировать профессиональные клубы в высших дивизионах европейских чемпионатов.

До приглашения в "Шахтёр" тренировал клубы из Чехии, Словакии, Словении и России.

Ярошик также будет заниматься повышением квалификации карагандинских футбольных специалистов.