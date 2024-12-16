Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высмеял поражение временного чемпиона UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтона в бою с топовым бойцом UFC Хоакином Бакли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Бой проходил 15 декабря, и завершился победой Хоакина техническим нокаутом в третьем раунде. Бой остановил врач.

"Колби так и не оправился от избиения в стейк-хаусе", – написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2022 года в Майами бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль напал на Ковингтона, когда тот выходил из ресторана. В результате Хорхе выбил Колби зуб.

Добавим, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов. Именно Белала Мухамада "Номад" вызвал на бой после победы над Иэном Гэрри.