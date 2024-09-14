Чемпион мира в весе Алимханулы прошёл взвешивание перед боем

Завтра в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, в главном бою которого объединенный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес встретится с пуэрториканским боксером Эдгаром Берлангой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В со-главном бою шоу сразятся чемпион мира в среднем дивизионе по версии WBA кубинец Эрисланди Лара и представитель США Дэнни Гарсия. Накануне боя Лара показал на весах 71,1 килограмма, тогда как Гарсия оказался немного легче — 70,9 кг при лимите веса в 72,6 кг.

Напомним, что в средней весовой категории также выступает чемпион мира WBO/IBF из Казахстана Жанибек Алимханулы.