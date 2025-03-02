Чемпион мира сообщил дату боя с непобеждённым казахстанцем
Через восемь недель я готов к тому, кто хочет получить пояс WBC, заявил Карлос Адамес.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Чемпион мира в среднем весе по версии WBC доминиканец Карлос Адамес сделал заявление о своем следующем поединке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я заставляю „панчеров“ отступать. Единственные, кто шел со мной в размен, — это Деверьянченко и Монтьель. И вот вам результаты. Через восемь недель я готов к тому, кто хочет получить пояс WBC", — написал Адамес на своей странице в X.
Напомним, ранее WBC официально заказал Карлосу провести обязательную защиту титула. По информации журналиста и инсайдера ESPN Сальвадора Родригеса, обязательным претендентом Адамеса объявлен непобежденный Мейирим Нурсултанов из Казахстана.
22 февраля Карлос Адамес сумел отстоять свой титул, сведя вничью бой с британцем Хамзой Ширазом. Еще до поединка WBC постановил, что победитель должен будет сразиться с Нурсултановым. Казахстанский боксер в настоящее время занимает третье место в рейтинге WBC.
Самое читаемое
- Многодетный учитель и руководитель из Семея поделилась секретами воспитания
- Спортсмен и депутат: как этнический кореец выучил казахский язык без репетиторов
- Боксёр из Узбекистана едва не выкинул казахстанского чемпиона с ринга
- Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании
- "Танцующего боксёра" из Казахстана разгромили в Болгарии