Чемпион мира в среднем весе по версии WBC доминиканец Карлос Адамес сделал заявление о своем следующем поединке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я заставляю „панчеров“ отступать. Единственные, кто шел со мной в размен, — это Деверьянченко и Монтьель. И вот вам результаты. Через восемь недель я готов к тому, кто хочет получить пояс WBC", — написал Адамес на своей странице в X.

Напомним, ранее WBC официально заказал Карлосу провести обязательную защиту титула. По информации журналиста и инсайдера ESPN Сальвадора Родригеса, обязательным претендентом Адамеса объявлен непобежденный Мейирим Нурсултанов из Казахстана.

22 февраля Карлос Адамес сумел отстоять свой титул, сведя вничью бой с британцем Хамзой Ширазом. Еще до поединка WBC постановил, что победитель должен будет сразиться с Нурсултановым. Казахстанский боксер в настоящее время занимает третье место в рейтинге WBC.