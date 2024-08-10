Чемпион мира из Бахрейна не дал Алишеру Ергали прорваться в полуфинал Олимпиады
Сегодня, 16:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
109Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали (до 97 килограммов) не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На пути к "золоту" его остановил чемпион мира Ахмед Тажудинов (Бахрейн). Тажудинов выиграл схватку со счетом 14-2.
Добавим, что Ергали сохраняет пока шансы на бронзовую медаль. Если Тажудинов выйдет в финал, что Алишер будет бороться в утешительном раунде.