Чемпион мира из Бахрейна не дал Алишеру Ергали прорваться в полуфинал Олимпиады

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали (до 97 килограммов) не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На пути к "золоту" его остановил чемпион мира Ахмед Тажудинов (Бахрейн). Тажудинов выиграл схватку со счетом 14-2.

Добавим, что Ергали сохраняет пока шансы на бронзовую медаль. Если Тажудинов выйдет в финал, что Алишер будет бороться в утешительном раунде.