  • 5 Мая, 04:20
  • BAIGENEWS

Чемпион мира готовится тянуть пять вагонов в Шымкенте в День победы

Их общий вес составит 150 тонн.

Сегодня, 03:16
АВТОР
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Instagram / thegladiatorgym Сегодня, 03:16
Сегодня, 03:16
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Фото: Instagram / thegladiatorgym

В Шымкенте состоится силовое шоу в честь 80-летия Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

9 мая мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион мира Артык Досалиев попытается установить новый рекорд – буксировать пять железнодорожных вагонов общим весом 150 тонн.

"Этот рекорд — символ того, что настоящие герои живут в каждом поколении. Мы чтим подвиг ветеранов и всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны. Я хочу посвятить это выступление именно им", — подчеркнул Досалиев.

Организаторы ожидают, что зрелищное шоу соберёт сотни горожан и гостей города. 

Артык Досалиев является двукратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом Азии и обладателем трёх мировых рекордов.

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