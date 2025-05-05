В Шымкенте состоится силовое шоу в честь 80-летия Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

9 мая мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион мира Артык Досалиев попытается установить новый рекорд – буксировать пять железнодорожных вагонов общим весом 150 тонн.

"Этот рекорд — символ того, что настоящие герои живут в каждом поколении. Мы чтим подвиг ветеранов и всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны. Я хочу посвятить это выступление именно им", — подчеркнул Досалиев.

Организаторы ожидают, что зрелищное шоу соберёт сотни горожан и гостей города.

Артык Досалиев является двукратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом Азии и обладателем трёх мировых рекордов.