Чемпион мира бросил вызов Жанибеку Алимханулы и получил ответ

Чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес заявил о желании провести объединительный бой с обладателем поясов по версиям WBO и IBF из Казахстана Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом он написал в соцсети Х:

"Эй, ребята, тегните Карла Моретти, сделайте так, чтобы мы с Жанибеком подрались, независимо от сделки. Этот бой я бы с удовольствием вам показал. Top Rank, вы все еще моя семья, я воспитывался под зонтиком Top Rank. Поехали, сделаем это".

Однако "Казахский стиль" усомнился в искренности вызова Адамеса:

"Карлос, прекрати! Иначе все подумают, что ты собираешься драться со мной! Мы все тебя уже знаем! Ты не собираешься со мной драться! Зачем ты играешь с доверием фанатов?", — ответил он.

Напомним, что в настоящее время представители Жанибека Алимханулы ведут переговоры о бое с обязательным претендентом от WBO из Великобритании Хамзой Ширазом.