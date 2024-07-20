Чемпион из Казахстана улетел в нокаут от узбекистанца в первом раунде титульного боя

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы состоялся главный бой вечера смешанных единоборств Octagon 60, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион лиги Octagon в среднем весе, казахстанский боец Мурад Абдурахманов провёл защиту своего титула в поединке с претендентом Исламом Балтаевым (4-2) из Узбекистана. Бой завершился уже в первом раунде — Балтаев несколькими ударами потряс Абдурахманова и отправил его на канвас, вынудив рефери остановить поединок.

Таким образом, Ислам Балтаев одержал пятую победу в профессиональной карьере и стал новым чемпионом Octagon в среднем весе. Мурад Абдурахманов потерпел третье поражение и лишился титула.