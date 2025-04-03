Чемпион Азии из Казахстана завоевал медаль Кубка мира по боксу
Спортсмен одержал яркую победу над польским боксеро.
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
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Казахстанский боксер Диас Молжигитов продолжает уверенно выступать на Кубке мира по боксу в Бразилии. В поединке 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов он одержал яркую победу над польским боксером Никодемом Козаком, выиграв единогласным решением судей (5:0).
Таким образом, Молжигитов обеспечил себе место в полуфинале турнира и гарантированную медаль - как минимум бронзу. Это еще одна победа для чемпиона Азии среди спортсменов до 22 лет и серебряного призера взрослого континентального первенства.
Теперь казахстанец настроен на борьбу за золотую медаль и продолжает покорять международные вершины.
Ранее мы сообщали, что Путинцева выиграла на старте турнира в Чарльстоне.
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