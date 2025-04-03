Казахстанский боксер Диас Молжигитов продолжает уверенно выступать на Кубке мира по боксу в Бразилии. В поединке 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов он одержал яркую победу над польским боксером Никодемом Козаком, выиграв единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Молжигитов обеспечил себе место в полуфинале турнира и гарантированную медаль - как минимум бронзу. Это еще одна победа для чемпиона Азии среди спортсменов до 22 лет и серебряного призера взрослого континентального первенства.

Теперь казахстанец настроен на борьбу за золотую медаль и продолжает покорять международные вершины.

Ранее мы сообщали, что Путинцева выиграла на старте турнира в Чарльстоне.