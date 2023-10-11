Чемпион Азиады Алексей Луценко завоевал ещё одну громкую победу

Капитан велокоманды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл королевский горный этап Президентского Тура Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

Дистанцию в 104 км Луценко проехал за 3 часа 34 минуты 17 секунд. Вторым к финишу приехал немец Бен Звиехофф. Третьим – другой член казахстанской команды колумбиец Харольд Техада.

Неделю назад Алексей Луценко завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР).