Чемпион Азиады Алексей Луценко завоевал ещё одну громкую победу
Сегодня, 03:30
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Сегодня, 03:30Сегодня, 03:30
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Капитан велокоманды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл королевский горный этап Президентского Тура Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.
Дистанцию в 104 км Луценко проехал за 3 часа 34 минуты 17 секунд. Вторым к финишу приехал немец Бен Звиехофф. Третьим – другой член казахстанской команды колумбиец Харольд Техада.
Неделю назад Алексей Луценко завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР).
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