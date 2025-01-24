Подразделением по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с Главной транспортной прокуратурой ликвидирован канал поставки наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории железнодорожного вокзала в Астане задержан 24-летний парень, у которого изъят чемодан с "мефедроном" общим весом более восьми килограммов.

Молодой человек, прибывший из Алматы, намеревался распространить наркотики в Астане путём закладок.