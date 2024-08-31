Чем запомнился Ермек Маржикпаев на посту министра туризма и спорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Маржикпаева от поста Министра туризма и спорта Республики Казахстан. Он занимал её с сентября 2023 года. В феврале 2024 года он был переназначен на эту должность. О том, чем запомнился Ермек Маржикпаев в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Карьера акима и министра

Ермек Маржикпаев родился в Целинограде. Он получил высшее образование в нескольких учебных заведениях, включая Акмолинский государственный педагогический институт имени С. Сейфуллина, университет "Туран" и Кокшетауский университет.

Свою карьеру он начал в 1991 году в качестве учителя физкультуры, а затем последовательно занимал различные должности: акима Аршалынского и Зерендинского районов, а также заместителя акима Акмолинской области.

С марта 2019 года он возглавлял Акмолинскую область, оставаясь на этом посту длительное время до сентября 2023 года. В дальнейшем он был назначен министром туризма и спорта РК, и в феврале 2024 года был переназначен на эту должность.

Азиатские игры и скандал с формой

Министр туризма и спорта Маркжикпаев занял свою должность за год до Олимпиады в Париже, став главой министерства, выделенного из состава Министерства культуры, которое потом возглавила Аида Балаева.

Примерно через месяц после назначения нового министра состоялись Азиатские игры в Китае, где Казахстан продемонстрировал одни из наихудших результатов за последние годы, заняв 11-е место. Для сравнения, в период с 1994 по 2014 годы Казахстан стабильно входил в пятерку лучших стран на этих играх. Однако в последние несколько лет результаты казахстанских спортсменов на Азиаде значительно ухудшились. Тогда же сборная попала в скандал из-за некачественной формы. Ситуацию пришлось разъяснять министру, который назвал ситуацию форс-мажорную.

Маркжикпаев, оценив подготовку сборной, охарактеризовал её как слабую. Он выразил недовольство не только физической подготовкой команды, но и дисциплиной спортсменов. Хотя министр не уточнил, кто именно нарушал дисциплину, он акцентировал внимание на том, что главная задача состоит в том, чтобы завоевать как можно больше лицензий на Олимпиаду в Париже. На момент его заявления до главных стартов четырехлетия оставалось всего восемь месяцев.

Олимпийские игры всегда служили важным экзаменом для высокопоставленных чиновников профильного министерства. Особенно пристальное внимание всегда было к летним Олимпийским играм. Это обязывало нового министра Маркжикпаева подходить к подготовке сборной с особой ответственностью. Однако влиять на результаты команды, придя на должность в такой непростой период, было крайне сложно.

Важно отметить, что руководство Министерства спорта в Казахстане часто изменялось. С момента его создания пост занимали такие чиновники, как Арыстанбек Мухамедулы, Актоты Раимкулова, Даурен Абаев и Асхат Оралов. Однако далеко не все из них имели глубокие знания в области спорта. Чаще всего на эту должность назначали специалистов из культурной сферы. Например, во время брифинга в СЦК в 2021 году Актоты Раимкулова перепутала сборную по хоккею и хоккейный клуб "Барыс", заявив, что задача "Барыса" — выйти в плей-офф чемпионата мира. Эта грубая ошибка негативно сказалась на представлении о её знаниях в спорте.

Маркжикпаев во время пребывания на посту министр туризма и спорта сообщал о разработке закона о спорте. В нем чиновник хотел увеличить зарплату тренерам и повысить статус государственных тренеров. Министр сообщал, что ведомством вносятся нормы, которые позволили бы выбирать специалистов на конкурсной основе.

Последствия Олимпиады

Казахстан занял 43-е место на Олимпийских играх, завоевав семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые. Этот результат оказался лучше, чем на предыдущих соревнованиях в Токио, где удалось получить только бронзу. Тем не менее, в целом прогресс национальной сборной остается незначительным.

После завершения Олимпиады Президент страны подчеркнул, что в спортивный сектор инвестируются серьезные государственные средства, однако результаты остаются довольно скромными. Он отметил, что в спортивной сфере существуют коррупционные схемы, которые наносят ощутимый урон как развитию отечественного спорта, так и репутации Казахстана на международной сцене.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал региональные власти за независимые решения по поддержке отдельных видов спорта и поставил задачу повысить престиж Национального олимпийского комитета как в самой стране, так и за её пределами.

Маржикпаев также критически оценил результаты выступлений спортсменов, отметив, что достижения некоторых федераций не оправдали ожиданий, несмотря на заранее данные обещания. Он указал, что казахстанские атлеты соревновались в 25 видах спорта, однако медали были завоеваны лишь в пяти из них. Кроме того, впервые количество медицинских работников и тренеров превысило число спортсменов.

Маржикпаев поручил руководителям спортивных управлений области не только поддерживать текущее состояние подготовки атлетов, но и активно работать над его улучшением. Местным исполнительным органам он рекомендовал сосредоточиться на олимпийских дисциплинах и пересмотреть подход к развитию спортивной отрасли.

Он также отметил, что казахстанская школа бокса "всегда была на высоте" на мировом уровне, однако на играх в Париже продемонстрировала "не самые лучшие результаты". Ожидания относительно команды по легкой атлетике также не оправдались.

Министр подверг критике теннис, подчеркнув, что у сборной Казахстана нет резерва, кроме Путинцевой и Рыбакиной, которые из-за проблем со здоровьем не смогли выступить.

Могли ли результаты Олимпиады стать причиной отставки Маржикпаева с поста министра?И кто займет должность министра туризма и спорта? Будем следить за изменениями.