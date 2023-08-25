Чем занять детей на каникулах? Детский контент на Netflix

Каникулы – удовольствие для детей и настоящий вызов для родителей, ведь они каждый день должны придумывать новые развлечения для малышей. Пригодится Netflix с его огромным выбором познавательных (а не только развлекательных!) шоу, сериалов и фильмов. Можно смотреть контент всей семьей, а затем обсуждать увиденное вместе с ребенком и делиться впечатлениями. Вместе с брендом Smart-телевизоров KIVI рассказываем о самых интересных детских новинках Netflix.

Современные Smart TV от KIVI обладают всем, что важно для ответственных родителей. Прежде всего, это технологии улучшения изображения, широкая линейка размеров (от 32 до 60 дюймов), экраны различного разрешения (HD, Full HD, 4К), поддержка голосового управления Google Assistant и функция Сhromecast, что позволит транслировать видео со смартфона. А еще – в новых моделях KIVI низкий уровень синего излучения: эта технология заботится о зрении ребенка, уменьшает влияние вредного синего излучения экрана и предотвращает усталость глаз.

KIVI – сертифицированный партнер Netflix. Вот что интересного появилось на платформе этим летом для детей и подростков.

Ada Twist, Scientist

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не только развлекался, глядя Netflix, но и получал новые знания, то мультик "Исследовательница Ада Твист" — то, что нужно. Шоу, спродюсированное Бараком и Мишель Обама, рассказывает о сообразительной девочке Аде, которая обожает исследование. В каждой серии она с друзьями задается вопросами об окружающем мире – например, какие материалы хорошо изолируют звуки и что такое звуковые волны, почему в городах происходит засухи и как этому помешать… А после – выдвигает гипотезы и пытается их доказать. Этим летом вышел четвертый сезон, в котором Ада, Игги и Роузи приветствуют нового исследователя – технического гения Бенни Би, у которого есть интересные идеи и крутойробопес!





Иллюстративное фото:Netflix.com

Our Planet II

Второй сезон популярного документального сериала об окружающем мире, который озвучивает легендарный английский биолог Дэвид Атенборо. Новый сезон предлагает погрузиться в красоту нашей планеты, а еще узнать, как изменение климата влияет на всех ее жителей. Сериал снимали более трех лет в 50 странах мира, используя самую современную технику, чтобы передать эффект присутствия. Технологии в новых телевизорах KIVI, такие как Ultra Clear и Super Contrast Control, обрабатывающие каждый фрагмент кадра, повышая резкость объектов и их контраст, а также HDR способствуют тому, чтобы вы и ваши дети получили особое визуальное наслаждение от захватывающих сцен в саваннах , пустынях и под водой.

Nimona

В причудливом фантастическом мире живет девочка-оборотень Нимона, которая не может терпеть местную власть — так называемый Институт правопорядка и героизма. Борясь с его режимом, Нимона становится напарницей опального рыцаря-"нищеты" Блэкхарта, чтобы помочь ему победили язычников.

"Нимона" – современный мультик о том, как важно верить в себя и не изменять принципам. Главную героиню, смелую Нимону, озвучила актриса Хлоя Грейс Мориц. По жанру это технофэнтези, а события происходят в фантастическом городе будущего, где куча современных гаджетов.

Mech Kadets

Если ваш ребенок обожает комиксы, то обратите внимание на "Мехкадеты" – новую японскую анимацию с инопланетными работами и технологиями. Картина может вдохновить вашего ребенка на то, чтобы попросить записать его в школу робототехники. Главный герой – застенчивый подросток Стэнфорд, работающий уборщиком в военной академии. Но больше всего он мечтает стать пилотом Robo Mech – гигантских роботов из космоса. Стэнфорд присоединяется к группе юных кадетов, избранных для миссии: вступить в контакт с роботами и защитить Землю от инопланетных захватчиков. В сериале мощная графика, он очень стильный и технологичный.

Sonic Prime

Сверхзвуковой синий еж возвращается! Недавно на Netflix вышел второй сезон сериала "Соник Прайм" по сюжету популярной игры, где еж Соник путешествует по разным вселенным и спасает мир. Во втором сезоне ставки Соника Прайма повышаются, поскольку судьба всей Вселенной висит на волоске. Сонику и его друзьям снова придется сразиться с опасными врагом – армией роботов Эггмана.

О KIVI

KIVI – международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес – разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибуцией продукции в Европу и Азию. Отдел Research & Development находится в Украине и в Китае. KIVI использует комплектующие ведущих производителей Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи.

На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств.

KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.