Чем занимаются и чего добиваются юнармейцы из Алматы

В Казахстане с каждым годом всё больше набирает обороты военно-патриотическое движение, ориентированное на воспитание будущих защитников Родины. В ряды юнармейцев активно вливаются как мальчики, так и девочки. Сейчас в республике насчитывается более восьми тысяч военно-патриотических организаций (в том числе клубы), деятельность которых курирует Министерство обороны РК. В них состоят около трёхсот тысяч воспитанников. Многие из них учатся в школьных классах "Жас сарбаз". В одном только Алматы действуют более 20 таких клубов, где азы армейской жизни и тонкости поведения в дикой местности постигают сотни подростков. Расскажем о том, чем занимаются алматинские юнармейцы в своих клубах, передаёт BaigeNews.kz.

У юных армейцев в Алматы очень насыщенная жизнь. Их называют жассарбазовцами (по одноимённому названию республиканского движения).

Вступить в клуб "Жас сарбаз" (Юный солдат) может любой желающий подросток, если подходит по предъявляемым требованиям. Для этого надо обратиться в отдел молодёжной политики городского акимата или связаться с руководителем Детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз"" по Республике Казахстан. Каждое новое пополнение приносит клятву на верность Родине, как и настоящие военные.

Формат работы у военно-патриотических клубов (ВПК) разный: есть десантный, есть пограничный, даже военно-морской, кроме того, существует и такое направление, как горный туризм и альпинизм.

Немного истории. Первый в стране Национальный военно-патриотический центр был открыт в 2015-м году, затем был создан его филиал в Алматы. Это формирование по сути является площадкой по реализации инициатив по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Позже на базе данного центра как раз и создали Республиканское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Жас сарбаз", филиалы которого теперь есть во всех областях Казахстана. Они работают под руководством или в тесном сотрудничестве с ветеранами Вооруженных сил РК и локальных войн.

Юнармейцев в Алматы обучают строевому шагу, обращению с необходимым в жизни военнослужащих средствами, выживанию в горной местности (ввиду близости гор) и т.д. Конечно же, старшеклассников-жассарбазоцев учат разбирать и собирать автомат, подростки сразу же ориентируются на принятые в Минобороны нормативы.

Тренировки проходят под пристальным вниманием опытных военруков, которые учитывают все нюансы при назначении той или иной нагрузки. Всё это необходимо, чтобы показать достойные результаты на соревнованиях, а их бывает немало. К слову, юнармейцев из Алматы, помимо всего прочего, ещё обучают и верховой езде.

Из всех алматинских клубов особняком стоит один, где детей обучают горному альпинизму. Они уже неоднократно покоряли известные пики ― пик Кара майора, пик Алии Молдагуловой, пик Бауыржана Момышулы, пик Жас шекарашы и др. Подростки также восходили на безымянные пики, которым потом и присваивали названия. К примеру, к таким в Заилийском Алатау теперь относятся пик Рахымжана Кошкарбаева и Григория Булатова (4 005 метров над уровнем моря), пик Хабибджана Холбаева и др.

В этом году для жассарбазовцев Департамент по делам обороны г. Алматы и Департамент пограничной службы Алматинской области организовали горный палаточный лагерь, где школьники осваивали горный туризм и альпинизм. Подростки взошли на Большой алматинский пик (3 680 метров), на Пик туриста (3 890 метров) и Пик Сатпаева (4 317 метров), где водрузили флаги Республики Казахстан.

Юнармейцы принимают участие во множестве мероприятий (сборы, форумы, слёты, фестивали, состязания), наиболее важным из которых является военно-патриотический сбор "Айбын", его проводят каждый год. Он объединяет сильнейших юных патриотов со всего Казахстана. Десятый по счёту сбор, который проходил летом 2024-го года, стал международным: в страну прибыли юнармейцы из разных стран СНГ, как Узбекистан, Беларусь, Россия, Кыргызстан. Молодёжь продемонстрировала ловкость, мастерство и сноровку в различных состязаниях, дисциплинах и спортивных баталиях, в их числе была военизированная эстафета и военно-полевая тактическая игра "Күшіміз бірлікте". Этот сбор (г. Алматы) был приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии С. Нурмагамбетова.

Кстати, в этом году участники движения "Жас сарбаз" стали призерами международных соревнований по ракетомодельному спорту (Кубок "Коркыт-Ата" ― казахстанский этап Кубка мира FAI, Кубок космодрома Байконур). Они соревновались с ребятами из России, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Казахстан представила алматинская команда "Барыс", её участники занимаются в классе Smart Sarbaz Алматинского колледжа пассажирского транспорта и коммуникаций. По результатам в копилке команды оказались серебряная и бронзовая медали.

В повседневной жизни жассарбазовцев есть место не только чести и доблести и физподготовке, но и культуре. Так, ежегодно Министерство обороны РК проводит для них конкурс военно-патриотической песни "Жас улан". Сотни юных патриотов со всех уголков республики выходят в финал, чтобы сразиться с лучшими из лучших. Надо отметить, что в планах оборонного ведомства создание патриотических фильмов, книг и мн. др.

Юнармейцы Алматы также принимают участие в праздновании всех знаменательных дат. Помимо этого, на особом счету у них ветераны Великой Отечественной войны, которых жассарбазовцы всегда поздравляют вместе с военнослужащими с юбилеями и крупными праздниками Казахстана.

Отметим, традиционно часть выпускников классов "Жас сарбаз" в последующем поступает в военные учебные заведения республики.