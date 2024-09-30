Чем закончилась история с распределением грантов на поступление в вузы

Этот выпуск посвящён тому, что в итоге сделало Миннауки, для выпускников школ из пострадавших от паводка регионов. Объявленное публично решение всячески детей поддержать, сразу было названо нестандартным, исключительным и только в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Отсрочка по сдаче ЕНТ на 47 дней и возможность, при плохих результатах, засчитать результаты пробных тестирований, для ребят-выпускников, из шести пострадавших от стихии областей, была объективно к месту. Также была ещё одна, третья мера поддержки, которая вызвала резонанс. Это квоты для поступления в ВУЗы по госзаказу. В итоге 5112 грантов стали не дополнительным объёмом, а были забронированы из того пула, который имелся в наличии. Как же министерству науки и высшего образования удалось решить вопрос, где нашлись недостающие гранты?