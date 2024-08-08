Чем угощают Шавката Мирзиёева в Астане

Telegram-канал Борт №1 опубликовал меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Гостям предложили зелёный салат с крабовыми кнелями, тушпару с чебуреками, филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке и другие блюда.