  • 8 Августа, 18:10
  • BAIGENEWS

Чем угощают Шавката Мирзиёева в Астане

Сегодня, 17:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
85
Фото: pxhere.com

Telegram-канал Борт №1 опубликовал меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Гостям предложили зелёный салат с крабовыми кнелями, тушпару с чебуреками, филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке и другие блюда. 

Самое читаемое

Наверх