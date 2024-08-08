Чем угощают Шавката Мирзиёева в Астане
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
85Фото: pxhere.com
Telegram-канал Борт №1 опубликовал меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz.
Гостям предложили зелёный салат с крабовыми кнелями, тушпару с чебуреками, филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке и другие блюда.
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