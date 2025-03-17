За время существования Фонда поддержки инфраструктуры образования, в него поступило более 150 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров. За эти деньги по всему Казахстану построили 89 школ. Единственная такая в Астане работает уже полтора года. Съемочная группа Baigenews.kz решила проверить в каком состоянии здание сейчас, и какие технологии используют в обучении детей? Проведя один день вместе с учителями и детьми, журналисты обратили внимание на развитие инклюзивности, методов изучения математики и полиязычия. Что еще приятно удивило, смотрите в нашем специальном репортаже.