  • 17 Марта, 16:38
  • BAIGENEWS

Чем удивляет построенная на деньги коррупционеров школа в Астане

Журналисты нашей редакции посетили учебное заведение.

Сегодня, 16:06
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: BaigeNews.kz

За время существования Фонда поддержки инфраструктуры образования, в него поступило более 150 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров. За эти деньги по всему Казахстану построили 89 школ. Единственная такая в Астане работает уже полтора года. Съемочная группа Baigenews.kz решила проверить в каком состоянии здание сейчас, и какие технологии используют в обучении детей? Проведя один день вместе с учителями и детьми, журналисты обратили внимание на развитие инклюзивности, методов изучения математики и полиязычия. Что еще приятно удивило, смотрите в нашем специальном репортаже.

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