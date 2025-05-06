Чем удивит казахстанцев юбилейный Парад Победы в Астане
Расскажем подробности в нашем материале.
Сегодня, 15:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
160Фото: BaigeNews.kz
Завтра казахстанцы увидят грандиозный Парад Победы, который пройдет на площади Независимости в Астане. В 11 утра главные отечественные телеканалы покажут прямую трансляцию шествия, участниками которого станут почти 5000 военнослужащих. Организаторы обещают красочное шоу, совмещающее демонстрацию вооружения и летательных аппаратов. Редакция BaigeNews.kz следила за каждым шагом подготовки к 7 мая. В нашем специальном репортаже предлагаем вспомнить, как это было? Узнать, где еще можно наблюдать за Парадом и выслушать мнения горожан, ждут ли они праздника как раньше?
Самое читаемое