Завтра казахстанцы увидят грандиозный Парад Победы, который пройдет на площади Независимости в Астане. В 11 утра главные отечественные телеканалы покажут прямую трансляцию шествия, участниками которого станут почти 5000 военнослужащих. Организаторы обещают красочное шоу, совмещающее демонстрацию вооружения и летательных аппаратов. Редакция BaigeNews.kz следила за каждым шагом подготовки к 7 мая. В нашем специальном репортаже предлагаем вспомнить, как это было? Узнать, где еще можно наблюдать за Парадом и выслушать мнения горожан, ждут ли они праздника как раньше?