Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов "Шебер шаңырақ", ассоциации ремесленников Жамбылской области "Өшпес мұра", ассоциации "Объединение ремесленников", дома моды "Асыл-Дизайн" и других организаций.

29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции "Киіз үй" продемонстрированы мастер-классы для молодёжи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака.

На выставке также показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.