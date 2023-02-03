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akorda.kz Сегодня, 21:20
94
Сегодня, 21:20
94
Фото: akorda.kz

Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов "Шебер шаңырақ", ассоциации ремесленников Жамбылской области "Өшпес мұра", ассоциации "Объединение ремесленников", дома моды "Асыл-Дизайн" и других организаций.

29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции "Киіз үй" продемонстрированы мастер-классы для молодёжи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака.

На выставке также показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.

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#Жамбылская область #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:20
94
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