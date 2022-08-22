Чем сегодня живет СКО, рассказали Токаеву

Фото: Борт№1

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о социально-экономической ситуации в Северо-Казахстанской области. Аким региона Кумар Аксакалов отчитался о развитии сельского хозяйства, подготовке к отопительному сезону и реализации инвестиционных проектов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

По прогнозам уборочной кампании, в этом году ожидается средняя урожайность зерновых в 16 центнеров с одного гектара. Планируется внести 170 тысяч тонн минеральных удобрений – область лидирует по этому показателю в республике.

В аграрный сектор ожидается привлечение инвестиций на сумму 180 миллиардов тенге. Реализуется 31 проект на общую сумму 76 миллиардов тенге. Кроме того, для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тысячи единиц техники. Идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в области увеличилось на 26%.

Президенту также рассказали о проектах в сфере промышленности. В этом году были открыты кирпичный завод, производство железобетонных изделий и молочный завод. Намечен запуск предприятий, изготавливающих бумажную продукцию и автоклавные газоблоки. Планируется реализация инвестиционных проектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций.

Аким области сообщил, что в новом учебном году в Северо-Казахстанском университете имени М.Козыбаева (СКУ) откроется учебно-лабораторный корпус, оснащенный современными лабораториями. СКУ совместно с Университетом Аризоны, входящим в топ-100 лучших вузов мира, провел первую приёмную кампанию на получение двудипломного образования.

В этом году будет введена в эксплуатацию 401 тысяча квадратных метров жилья.

Планируется реконструкция 663 километра дорог, на эти цели направлено 22 миллиарда тенге.

В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.

Глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов.