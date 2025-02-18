До конца этого года в Казахстане возведут 217 современных, комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. В прошлом году были сданы в эксплуатацию 105 новых учебных заведений, больше всего – в Астане, где открыто 16 школ. Также новые школы появились в 20 регионах страны, включая Алматы, Шымкент и областные центры. Чем отличаются комфортные школы от обычных, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: Минпросвещения РК

Площадь новых школ увеличится на 15–20% по сравнению с типовыми проектами, а их техническое оснащение станет в четыре раза мощнее. В учебных заведениях предусмотрены кабинеты робототехники и STEM-лаборатории, хореографические залы и коворкинг-зоны, до четырех спортивных залов, плац для начальной военной подготовки, а также отдельные блоки для младших и старших классов.

"Инициатива призвана не только улучшить материально-техническую базу комфортных школ, но и сформировать пространство, способствующее развитию творческих и интеллектуальных способностей детей", - отметили в министерстве просвещения РК.

Фото: Минпросвещения РК

В "комфортных школах" для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены просторные классы с отдельными санитарными комнатами. В зданиях установлены лифты, пандусы, тактильные указатели, кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.

"Уникальность комфортной школы заключается в наличии зон отдыха для учеников и преподавателей, расположенных в каждом блоке. Комнаты отдыха обустроены мягкой мебелью, книгами, музыкальными инструментами и настольными играми", - рассказали в профильном министерстве.

Фото: Минпросвещения РК

Кроме того, новые учебные заведения оборудованы современными системами видеонаблюдения и контроля доступа.

Одной из ключевых задач проекта является привлечение квалифицированных педагогов. В 2024 году более 80 тысяч учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации. Теперь преподаватели внедряют новые методики обучения.

"Во всех регионах страны, благодаря строительству новых объектов образования, создаются дополнительные рабочие места, что способствует улучшению социальной и экономической ситуации. С 2024 года в новых школах было трудоустроено порядка 5 000 педагогов", - уточнили в министерстве просвещения.

Фото: Минпросвещения РК

По информации Минпросвещения, с 2023 по 2024 год в Казахстане было построено 422 школы на 510 тысяч ученических мест. По их словам, это позволило устранить проблему 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также дефицит ученических мест в 200 школах страны.

Фото: Минпросвещения РК

Кроме того, капитально отремонтированы 464 образовательных учреждения, оснащено 3130 современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM. Восстановлено 35 объектов, пострадавших от весенних паводков в 2024 году.

"Для решения проблемы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ, а также нивелирования разницы в качестве образовательной инфраструктуры между городами и сёлами, в стране активно реализуются инициативы по строительству и реновации школ", - сообщили в Министерстве просвещения.

Фото: Минпросвещения РК

Еще одной важной составляющей проекта является использование казахстанских товаров и услуг. Вся мебель для новых школ производится на отечественных предприятиях.

"На сегодняшний день 67% (5 236 школ) организаций среднего образования составляют районные и сельские школы, из них 4 000 модернизированы. В течение ближайших трёх лет планируется реновация 1 231 школы во всех регионах страны, из которых 820 школ расположены в сельской местности. Реновация позволит улучшить материально-техническую базу школ, внедрить инновационные образовательные технологии и повысить квалификацию педагогов", - отметили в министерстве.

Также в комфортных школах ученики посещают занятия по робототехнике, создают анимационные ролики, а кабинеты предмета "Технология" оснащены швейными машинами, а также оборудованием для обработки дерева и металла. Дополнительные кружки помогают школьникам начать подготовку к будущей профессии.