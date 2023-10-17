Чем придумывать новые слова, лучше бы меняли методику обучения казахскому языку - эксперт

Современные методы изучения языков обсуждали сегодня в Назарбаев Университете. Казахстанские и американские лингвисты делились своими исследованиями и обменивались опытом в этом вопросе. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с одной из участниц мероприятия, профессором НУ Сулушаш Керимкуловой, озвучившей в докладе проблемы политики трёхязычия в Казахстане.

По словам Керимкуловой, в нашей стране казахский язык преподается по старой методике: учителя "натаскивают" по грамматике, но говорить в итоге никто не может. Профессор же считает, что упор нужно делать на коммуникативный подход.

"Я многим казаховедам говорю: посмотрите, как английский язык преподается. Те же самые методики применяйте. Нужно поднять методику преподавания казахского языка, развить сам язык, чтобы он стал несложным, интересным. Вместо этого лингвисты сидят и придумывают казахские термины для существующих международных слов: интернет, аэропорт и так далее. Зачем тратить на это финансирование? Когда можно пустить эти деньги на усовершенствование методики преподавания казахского языка: как можно его быстро выучить, как заинтересовать человека, развить его мотивацию", - заявила она на симпозиуме, посвящённом анализу современных методик по изучению языков, в Астане.

Эксперт рассказала, что во время обсуждения концепции полиязычного обучения в министерстве науки и высшего образования РК лингвисты представили терминологический глоссарий и предложили преподавать казахский язык как иностранный – второй язык.

"То есть мы говорим: L-1, L-2 – язык один, язык два. И когда мы назвали казахский язык – L-2, министерство сказало: как это так, казахский язык – L-2, он не может быть вторым языком. Но он второй язык для русскоязычных. Они не лингвисты и не могут это понять, поэтому завернули нам эти моменты. Соответственно по действующим стандартам казахский язык в русской школе преподается также, как и в казахской. А так не должно быть", - отметила она.

Керимкулова подчеркнула, что казахстанцам необходимо избавляться от старого советского менталитета, когда все поручения сверху выполняются слепо и только для галочки.

"А как же качество? Мы привыкли отчитываться по галочкам. Надо отходить от этой ментальности. В советское время было централизованное управление, и, когда сверху спускались инструкции, ты не мог их подвергать сомнению. И, если ты не выполняешь, то этого директора или ректора наказывают. Поэтому они скрывают проблемы. Потому что за это они будут наказаны", - сказала наша собеседница.

Такое замалчивание существующих проблем тормозит развитие языковой политики в Казахстане, уверена она.

"Нам нужно наоборот вскрывать эти болячки и решать проблемы. Только тогда мы будем двигаться вперёд. Если мы будем и дальше продолжать скрывать и докладывать, что у нас всё нормально, мы так и будем стоять на месте. Если мы бы действительно вскрывали эти гнойники, за 30 лет были бы совсем другие результаты. А мы не вытаскиваем гной, мы его прячем всё дальше и дальше. И когда-нибудь эта рана взрывается: нарушается социальная сплочённость, появляются недовольства, националистические проявления", - пояснила эксперт.

Профессор добавила, что, прежде всего, необходимо поднимать статус учителя и вкладывать в его профессиональное развитие, а не требовать беспрекословного следования инструкциям.

"Директору сказали, и он слепо последнего физика из школы выдергивает и отправляет на курсы. А ученики сидят без физика в это время. Кто у нас самый главный, так скажем, имплементатор в языковой политике? Это учитель. А учитель в самом низу находится, до него не доходят многие решения. Ему просто говорят: иди и делай. А как делать? Нет механизмов, нет чётких планов. И учителю приходится исполнять, хотя у него очень много другой работы", - сказала она.

Керимкулова отметила, что политика трёхязычия в Казахстане нужна, главное правильно её вести.

"Исконно, исторически мы билингвы. То, что некоторые говорят: не нужен русский язык, давайте только казахский – это неправильно. Я понимаю, что долгое время нивелировался казахский язык. Конечно, мы хотим через родной язык поднять свою национальную идентичность и развить его. Но надо возвышать степи, не унижая гор. Почему нам не сохранить это богатство, которое мы имеем – это двуязычие, и на этом наращивать другой капитал – третий язык", - заключила она.

Образовательный симпозиум, на который приехали представители 11 казахстанских вузов, Назарбаев Университет проводил совместно с Университетом Миннесота (США) и международным объединением преподавателей казахского языка.

"Хочется, чтобы преподавание казахского языка вышло на новый уровень, потому что оно должно идти в ногу со временем и интегрироваться с информационными технологиями. Казахский язык должен обрести какой-то новый темп, облик, чтобы методики его обучения стали более продуктивными и результативными", - сказала один из организаторов мероприятия, ассоциированный профессор школы социальных и гуманитарных наук Мейрамгуль Кусаинова.

Она также отметила большой опыт Университета Миннесоты в развитии лингвистики.