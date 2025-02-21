Исследование сотрудников Microsoft и Университета Карнеги — Меллона показало, что, чем больше люди полагаются на инструменты генеративного ИИ для выполнения своих задач, тем меньше у них наблюдается навыков критического мышления, передаёт BaigeNews.kz.

Недавнее исследование, проведенное Microsoft и Университетом Карнеги-Меллона, выявило, что чрезмерная зависимость от генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может негативно сказываться на навыках критического мышления сотрудников. В опросе приняли участие 319 работников умственного труда, и результаты показали, что использование ИИ для автоматизации задач может привести к снижению способности к самостоятельному анализу и решению проблем.

Исследователи отметили, что автоматизация рутинных задач с помощью ИИ может способствовать ухудшению когнитивных способностей, особенно в областях, требующих глубокого анализа и оценки информации. Кроме того, чрезмерное доверие к ИИ может привести к снижению вариативности решений, поскольку модели ИИ ограничены обучающими данными и часто предоставляют однообразные результаты.

Ученые подчеркивают необходимость осознанного использования ИИ, рекомендуя пользователям сохранять активное участие в процессе принятия решений и критически оценивать результаты, предоставляемые ИИ-системами. Это позволит избежать потенциального снижения когнитивных способностей и поддерживать высокий уровень критического мышления в профессиональной деятельности.

Исследование также показало, что люди, которые больше доверяют ИИ, обычно демонстрируют менее критическое мышление, тогда как те, кто обладает большей уверенностью в себе, проявляют более развитые навыки критического анализа. Это означает, что генеративный ИИ не оказывает негативного влияния на критическое мышление, если пользователь изначально обладает соответствующими способностями.

В условиях растущей интеграции ИИ в рабочие процессы важно учитывать возможные риски, связанные с чрезмерной зависимостью от технологий, и стремиться к сохранению баланса между использованием ИИ и развитием собственных когнитивных навыков.