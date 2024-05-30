Врач рассказал, чем опасен тополиный пух и как от него защититься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на MIR24.TV.

"Что касается реакции на тополиный пух, прежде всего, идёт механическое раздражение дыхательных путей. Люди, которые чувствительны к таким раздражителям, начнут чихать, кашлять, попадание мелких пушинок глубоко в дыхательные пути может вызвать бронхоспазм. Сам по себе пух аллергической опасности не представляет, это, по сути, волокна целлюлозы. С другой стороны, на него может налипать пыльца других растений, например, сейчас начинают цвести луговые травы. Если пыльца налипла, то это может вызвать аллергию", – рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, самый простой и эффективный способ защиты в период "тополиной метели" – это ношение маски.