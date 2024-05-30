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Чем опасен тополиный пух и как от него защититься

Сегодня, 04:10
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:10
Сегодня, 04:10
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Врач рассказал, чем опасен тополиный пух и как от него защититься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на MIR24.TV.

"Что касается реакции на тополиный пух, прежде всего, идёт механическое раздражение дыхательных путей. Люди, которые чувствительны к таким раздражителям, начнут чихать, кашлять, попадание мелких пушинок глубоко в дыхательные пути может вызвать бронхоспазм. Сам по себе пух аллергической опасности не представляет, это, по сути, волокна целлюлозы. С другой стороны, на него может налипать пыльца других растений, например, сейчас начинают цвести луговые травы. Если пыльца налипла, то это может вызвать аллергию", – рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. 

По словам врача, самый простой и эффективный способ защиты в период "тополиной метели" – это ношение маски.

"Любая маска: многоразовая, одноразовая медицинская, респиратор – хорошо защитит от попадания пылинок в дыхательные пути", – отметил аллерголог.

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