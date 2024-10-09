Чем накормят жителей Астаны фермеры из четырех областей

В Астане 12-13 октября пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Товаропроизводители из Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей привезут более 900 тонн сельскохозяйственной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

"В списке реализуемых товаров - мясо, овощи и фрукты, молочные продукты, растительное масло, мёд, рыба, колбасные изделия, сахар, а также различные кондитерские изделия", - говорится в информации городских властей.



Уточняется, что жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую от фермеров, но и насладиться концертной программой с участием артистов из участвующих областей. Ярмарка будет открыта для всех с 09:00 до 18:00.



"Отметим, что в этом году ярмарка проходит напротив ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты №18, 37, 303 и 323", - добавили в акимате Астаны.

Сельхозярмарки в столице будут проходить каждые выходные до 27 октября.