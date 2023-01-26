Чем конструктивная критика власти отличается от огульной, рассказал политолог

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Политолог Замир Каражанов прокомментировал выступление президента на заседании сената, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, слова Токаева о том, что критика власти должна быть конструктивной, а не огульной, не приведёт к так называемому закручиванию гаек в сети.

"Если граждане не могут критиковать госорганы, то мы всегда будем получать проблемы. Они будут сохраняться, наследоваться и приводить к серьёзным кризисам. Я не говорю про митинги и забастовки. Просто экономика не будет развиваться, будет тормозиться казахстанское законодательство. Оно будет отставать от развитых стран. Но критика должна носить прагматичный характер, касаться конкретных фактов и не должна носить огульный характер. Но такие вопросы должны регулироваться не столько на законодательном уровне, сколько в политической культуре, в полемике. Смысла в огульной критике нет, тк оппонирующая сторона должна приводить свои аргументы, основанные на цифрах и фактах", - считает Каражанов.

Также политолог объяснил, что такое радикальная критика, и почему её нужно избегать.

"Надо понимать, что такое критика, и что такое радикальная критика. Это разные по содержанию вещи. Потому что радикализм предполагает элемент формирования вражды и ненависти, призыв к насилию. Это действительно неприемлемая критика. Критика прагматичная не сводится ни к вражде, ни к ненависти. А радикализм отличается наличием именно таких вещей. То есть поэтому если в критике мы видим, что кто-то переходит границы, призывает кого-то свергать, применять элементы насилия в отношении какой-то группы, пусть даже партийцев, это неприемлемо в здоровом обществе... Здоровая критика всегда должна присутствовать в обществе. Без критики госорганов и правительства мы не можем получить качественные законы и изменения в стране. Или вместо хороших реформ мы можем получить "декоративные", - добавил эксперт.

Отметим, что глава государства также призвал кандидатов в депутаты воздержаться от неосторожных слов, которые могут посеять смуту в обществе. По мнению политолога, большинство кандидатов во время предвыборной гонки занимаются популизмом и разными видами рискованного пиара, и здесь важно, чтобы кандидаты не переходили на личности.

"По поводу агитационной кампании и борьбы партии за депутатские места, дело в том, что наш существующий закон о выборах регулирует агитацию, направлен на то, чтобы эта критика не сводилась на личный урвоень. Суть состоит в том, чтобы критиковались конкретные программы и платформы. Этот закон настолько зарегулировал все предыдущие агиткампании,что они проходят в скучной атмосфере. Законодательство в агитационной сфере состоит не в том, чтобы критиковать кого-то, а в том чтобы агитировать за свою кампанию. Поэтому этот момент надо пересматривать в плане того, что не должно быть личных факторов, не переходя на личности, чтобы стороны могли подвергнуть критике программы оппонентов. Это очень важно, потому что любая программа, с которой выходит партия, должна подвергаться критике. В противном случае мы получаем популизм", - заключил Каражанов.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.