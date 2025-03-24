По всему Казахстану прошли масштабные гуляния, посвящённые празднованию Наурыз мейрамы. Как это было, читайте в материале BaigeNews.kz.

В Туркестане в комплексе "Керуен Сарай" были установлены десятки юрт. Гости со всей страны и зарубежные туристы стали свидетелями яркого празднования Наурыза.

Были организованы концерт, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и художников, национальных блюд, проведены соревнования по национальным видам спорта.

Фото: акимат Туркестанской области

В Шымкенте на городском ипподроме горожане смогли насладиться зрелищными соревнованиями по конкуру, аударыспаку, тенге ілу, кокпару, кыз куу и байге.

Кроме того, здесь состоялся первый отборочный этап чемпионата Казахстана по байге. В нём приняли участие лучшие жокеи из разных регионов страны.

Фото: акимат Шымкента

В Астане 8,5 тысячи человек приняли участие в двухдневных соревнованиях по национальным видам спорта. 21-22 марта любой желающий мог попробовать свои силы в перетягивании каната, кошкар котеру (приседания с бараном на плечах), борьбе казакша курес, играх асык ату и тогызкумалак.

В открытом турнире по казакша курес в трёх весовых категориях – до 55 кг, до 90 кг и в супертяжелом весе – поучаствовали более 700 человек. Победители получили ценные призы.

В международном выставочном центре EXPO в честь празднования Наурыза была организована ярмарка, где представлено более 100 тонн продовольственной продукции из различных регионов страны.

Фото: акимат Астаны

В Алматы прошёл фестиваль Nauryz Almaty Vibe, сочетающий технологии и традиции. По улице гуляли гуманоидные роботы в национальных шапанах. Они приветствовали прохожих и фотографировались с ними.

Также здесь можно было увидеть стационарных роботов из вторсырья и роботизированных официантов, повара и бариста, которые готовили баурсаки, подавали кофе и разносили заказы.

Фото: акимат Алматы

В Павлодаре на центральной площади и на набережной установили белоснежные юрты, алтыбаканы, там же развернулась ярмарка ремесленников. Для павлодарцев создали уникальные фотозоны – стену из лоскутных покрывал, огромную надпись Наурыз, украшенную цветами, целую аллею из двухметровых желтых, красных и розовых тюльпанов. Недалеко от акимата для детей соорудили лабиринт из сена.

Также центральную площадь украсили два трехметровых батыра. Их специально к Наурызу создали павлодарские скульпторы Марат Абылкасимов и Виктор Татаринович.

Подарком для павлодарцев также стало выступление известных артистов – группы AGUGAI, а также Мархабы Саби, TURAR и Мадины Садвакасовой.

Фото: BaigeNews.kz

В Кокшетау праздник Наурыз стал настоящим символом уважения к традициям и преемственности поколений. 1600 женщин устроили грандиозное шествие в кимешеках. В итоге перфоманс вошёл в Книгу рекордов Казахстана.

Во главе колонны шли известные женщины, внёсшие вклад в развитие культуры и общества: народная артистка Казахстана Жибек Багисова, заслуженная артистка Бисара Макенова, языковед Марал Жакупова, мастер прикладного искусства Гульнар Орынбаева и многие другие. В шествии участвовали представительницы разных профессий, многодетные матери, педагоги, врачи, а также гостьи из Астаны и Северо-Казахстанской области.

Фото: акимат Акмолинской области

В честь 180-летия великого Абая в области Абай провели обряд "тұсаукесер" для 180 малышей, символизируя их первые шаги в новую жизнь. В Семее глава региона вместе с представителями интеллигенции, культуры, образования, спорта, предпринимательства и других сфер перерезал путы у 40 детей.

Фото: акимат области Абай

В областном центре одним из ярких событий праздника стало выступление 100 юных домбристов, которые одновременно исполнили произведения Нургисы Тлендиева в честь 100-летия композитора. Перед горожанами выступили звёзды казахстанской эстрады – группы "Алашұлы", "МузАрт", дуэт "Әдемі-ай", Кайрат Нуртас.

В Актау в честь Наурыза на побережье установили около 30 юрт и накрыли праздничный дастархан.

Состоялся концерт с участием казахстанских эстрадных исполнителей. Выступили Тамара Асар, Айгуль Елшибаева, Жубаныш Жексенулы, Алишер Каримов, Акылбек Жеменей, Гадилбек Жанай, Дастан Оразбеков и Балжан Бидаш.

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В Актобе во время праздника Наурыз горожанам показали обряды. Были загаданы семь загадок, связанных с природными явлениями, а затем открыты сундуки с ответами. Бабушки провели обряд аластау, было также показано народное творчество глашатаев и трубачей. Изюминкой торжества стало выступление знаменитого Тазша бала.

Фото: акимат Актюбинской области

В Усть-Каменогорске главной площадкой торжеств стал городок из 15 традиционных казахских юрт, где гостей угощали национальными блюдами, рассказывали о культуре и быте предков. Центральное место в этом городке заняла самая большая юрта в Казахстане на 500 мест.

Одним из ключевых событий праздника стала выставка народно-прикладного искусства. Здесь же проводились мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать себя в традиционных ремеслах. На сельскохозяйственной ярмарке фермеры региона представили свою продукциюю Для любителей активного отдыха прошли спортивные состязания, включающие национальные игры, такие как асык ату, кокпар, казакша курес, аркан тарту и другие.

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Праздник весны и обновления также широко отмечали наши соотечественники, проживающие за рубежом.