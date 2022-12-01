Чем известен врио акима Павлодарской области Олег Крук

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Указом главы государства Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области. В этом материале корреспондент BaigeNews.kz собрала известные факты о нём.

Олег Крук сменил на посту Абылкаира Скакова, который был освобождён от должности после резонансной аварии на ТЭЦ в Экибастузе. До назначения Олег Крук работал первым заместителем акима Павлодарской области.

Он родился в 1967 году в Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-промтеплоэнергетик".

Первой его работой в биографии значится должность машиниста-обходчика котельного цеха, инженера-технолога котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3. Затем он стал главным инженером фирмы "Ремэнерго". С 1999 по 2002 год работал в Павлодарском филиале ТОО "Северо-Казахстанская энергетическая компания", ТОО "Казснабцентр", ТОО "Казпромресурс", ТОО "Теплоцентр-Северный". В 2002 году возглавил тепловые сети ОАО "Павлодарэнерго". Позже руководил АО "Павлодарские тепловые сети".

В 2008 году Олег Крук занял должность заместителя акима города Павлодара. Он курировал вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. После чего перешёл в частный сектор и занялся предпринимательством.

В 2020 году он стал председателем регионального совета Палаты предпринимателей Павлодарской области.

Крук награждён орденами "Ерен еңбегі үшін" и "Белсенді қызмет үшін".