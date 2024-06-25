Чем интересен Казахстану опыт Грузии в сфере туризма?

Все чаще для отдыха за рубежом казахстанцы выбирают Грузию. Только за первые три месяца этого года страну посетило почти 28 тысяч наших соотечественников. В целом, по данным грузинской Национальной администрации туризма, количество иностранных туристов в первом квартале выросло почти на 11 %. Казахстан же по официальным данным, в прошлом году посетили свыше 9 миллионов внешних туристов. Корреспондент BaigeNews.kz сравнила цены на проживание, услуги, питание и транспорт в Грузии с казахстанскими.

Грузия - одна из самых доступных стран для туристов. Мягкий визовый режим, живописная природа, богатство культуры, Черное море и легендарное грузинское гостеприимство привлекают не только жителей СНГ. Здесь можно встретить гостей из Европы, а также Восточной Азии.

Начнём с того, что для посещения Грузии казахстанцам не нужна виза. Въехать с паспортом и жить в этой республике можно год. При этом забронировать тур и отели можно как самостоятельно, так и через туроператоров. В летний сезон путешествие с перелётом, проживанием в отеле, трансфером из аэропорта в отель и обратно, включая страховку, обойдётся, в среднем, в 300 тысяч тенге. В стандартном номере с видом на набережную есть стиральная машина, варочная панель, чайник, фен, телевизор с подключением к интернету и другие удобства. Убирают номер ежедневно, а в проживание включен завтрак. С 8 до 11 утра гостей ждёт шведский стол с кашами, разнообразными салатами, напитками, сладостями, фруктами и овощами.

Между тем, стандартный двухместный номер например в Костанае отеле стоит 16 тысяч тенге в сутки. Питание, и даже завтраки, в эту сумму не входит.

"Поехали с сыном на соревнования в Костанай. Мало того, что билеты на поезд недешевые и обошлись в круглую сумму, еще и раскупили их быстро. Стандартный двухместный номер стоит 16 тысяч. Старый кинескопный телевизор, никаких халатов и одноразовых тапочек, все такое простенькое и неброское. Неделя проживания обошлась в 112 000 тенге. Плюс питание четырехразовое за двоих – 9600 за сутки, а за 7 дней – 67 200", - поделилась с нами жительница столицы Гульдана Ихсанова.

Самый большой поток туристов в Грузии принимает Аджария. Батуми привлекателен как для любителей экотуров и красочных локаций для фото. Туристов, желающих пофотографировать, никто не торопит. Местные жители смеются, что давно привыкли к восхищенным отзывам гостей, подолгу застывающих на смотровых площадках. Доброжелательность местных характеризует и их особенное отношение к животным, здесь их любят. Практически в каждом кафе, сквере, на площадках у торговых домов живут собаки и кошки. Они не суетятся и не бегают в поисках еды, в тени для них стоят миски с кормом и водой. Животные чипированы, совершенно неагрессивны и охотно идут к каждому, кто протянет к ним руку. В Казахстане же с уличными животными ситуация противоположная. Однако не так давно начали практиковать чипирование и стерилизацию бродячих животных, но отношение общества к ним это не поменяло. Голоса зоозащитников пока тонут в гуле недовольных самим существованием на улице хвостатых, а приюты находятся на грани выживания.

К слову, о поездках в Грузии. Таксисты на улице отвезут на любой адрес в черте города за 10 -15 лари. По курсу 157 тенге за лари. Для удобства туристов обменники работают практически на каждом шагу. Но туристам выгоднее заказывать транспорт на сервисе агрегатора такси (на том же Яндекс). Поездка по городу здесь стоит от 5 лари, в ближайшие сёла в пределах 20-30 км - около 10 лари. Водители говорят на русском языке и не хуже гидов расскажут о достопримечательностях. На что мы обратили внимание, движение в Батуми достаточно плотное, поскольку улицы узкие, поездка может занять больше времени, чем указано в приложении. Из-за этого иногда машины просто не могут разминуться, к тому же, крайние полосы зачастую заставлены припаркованными автомобилями.

На улицах Батуми выложена брусчатка, в том числе и на проезжей части. И это вместо привычного нам асфальта. Нарушения ПДД здесь караются не только штрафом, водителя лишают баллов. На год изначально ему начисляется условных 100 очков. За каждое нарушение потом отнимают часть баллов. Причём даже если автовладелец на дороге вёл себя примерно и не нарушал, к концу года счёт обнуляется, то есть накопить их нельзя. Как рассказали водители, как и у нас, предусмотрены скидки в случае уплаты штрафа в течение 10 дней.

"Система справедливая, я считаю, даже то, что баллы нельзя накопить. Это дисциплинирует водителей. Молодёжь часто пересекает двойную сплошную полосу, разговаривают за рулём по телефону", - жалуется грузинский таксист со стажем.

Бензин в Батуми недешёвый, стоит он около 3,30 лари за литр А-92. Это около 500 тенге. В то же время, услуги такси ощутимо дешевле, чем в Казахстане. При том, что сервисная компания забирает 16,5% дохода водителя. В среднем житель Аджарии зарабатывает 1000-1500 лари в месяц, рассказывают батумцы.

"Как и везде, у нас есть безработица. Зарплата в 1500-2000 лари считается очень хорошей. Пенсии невысокие, есть пожилые люди, получающие 300-400 лари в месяц. Молодёжь зарабатывает в сфере услуг, особенно в туристический сезон. Многие уходят работать на стройку, там чернорабочим в день платят 50 лари", - рассказал житель Батуми Джемал.

Цены на основные продукты питания, в сравнении с казахстанскими, ниже. К примеру, пшеничный батон можно купить за 1 лари, негазированная вода в бутылке объёмом 0,5 литра – от 50 тетри (около 80 тенге). Кстати, возле популярных достопримечательностей, где нет магазинов, ту же воду продают за 4-5 лари. Столько же стоит стограммовый стаканчик свежевыжатого гранатового сока. Килограмм гречневой крупы в супермаркете 3,2 лари, такая же цена на рис. В продуктовых рынках цены доступнее, к тому же здесь, как нигде, окупается искусство торговаться.

Если на рынке туристу нужно расплачиваться местной валютой, то в магазинах можно рассчитываться картой, сумма снимается в лари по официальному курсу. Также снять лари можно в банкомате, их достаточно на улицах, супермаркетах и торговых центрах. Пункты обмена валюты есть и в аэропортах, а также на вокзалах, везти сюда можно доллары и евро.

В Казахстане основной поток туристов приходится на Алматинский регион и сам мегаполис. К примеру, в прошлом году треть доходов от туризма выручил именно Алматы. Всего, по информации дочерней компании министерства туризма и спорта страны - Kazakh Tourism, отечественные отели и зоны отдыха заработали около 230 миллиардов тенге. Именно Алматинский горный кластер и решено развивать, как основную турлокацию. До конца следующего года в развитие горного кластера и Щучинской курортной зоны намерены вложить 124 миллиарда тенге инвестиций. В Алматы обещают построить туристические объекты на 58 миллиардов тенге. В планах возвести крупный гостиничный комплекс и эко-отель.

"На Бутаковке заработает визит-центр за 500 млн тенге. Инвестором является отечественная компания, которая уже достраивает восьмой подобный объект. Здесь заработает глэмпинг (комфортабельный отель для отдыха на природе). Кроме того, визит-центры появятся на БАО (Большое алматинское озеро). В городе построят гостевой дом за 1,5 млрд тенге и гостиницу. А в Алматинской области планируют реализовать проекты на 64 млрд тенге. Например, в Талгарском районе на расширение горного курорта потратят 58 млрд тенге. В Карасайском районе может заработать горный лыжно-спортивный комплекс", - сообщили в Kazakh Tourism.

Казахстанцы отметят качество дорог в Грузии, строят их на совесть. Хотя в горной местности километр асфальта обходится в 10 раз дороже, чем в казахстанской степи. Ровное полотно ведёт практически ко всем туристическим грузинским достопримечательностям, чего не скажешь о казахстанских туристических объектах. Дороги как к историческим памятникам, так и к зонам отдыха в стране разбиты настолько, что поехать к ним рискнёт не каждый казахстанец, не говоря о внешних туристах. К слову, качество автодорог одной из основных проблем отечественной туротрасли признают и в нацкомпании Kazakh Tourism. К наиболее популярным туристическим местам начнут прокладывать асфальт, информируют в компании.

"К примеру, в 2023-м году проложено 200 км автомобильных дорог, ведущих к туристским местам и природным достопримечательностям Казахстана. С этого года по поручению заместителя премьер- министра Романа Скляра министерством транспорта разработана бюджетная программа по ремонту дорог к туробъектам. В рамках этой программы собраны заявки на 91 проект на сумму 108 млрд тенге. Реализация программы позволит отремонтировать более тысячи километров дорог к туристским местам", - рассказали в Kazakh Tourism.

Развивать в Казахстане эксперты советуют пляжный туризм в Мангистау. В целом, регион входит в топ посещаемых в стране. Сезон туристов приходится здесь на июль и август. Мангистау привлекателен и в плане историко-культурного объекта, к примеру, ценители событийного туризма приезжают сюда на празднование Наурыза. Огромный потенциал у таких направлений, как эко- и зимний туризм, считают специалисты. Есть спрос на национальные парки Алматинского горного кластера, Бурабай, природные ландшафты Восточного Казахстана.

Стать действительно прибыльной отечественной туротрасли Казахстана мешает отсутствие инфраструктуры. Речь о качественных дорогах, комфортных местах размещения, вкусной и доступной кухне. Казахстанцы надеются, что свои результаты даст принятая недавно в стране концепция развития туристической отрасли. В 2029 году объём валовой добавленной стоимости в сфере туризма должен достичь 6,3 трлн тенге.

Казахстану перенять у Грузин можно принципы работы по покрытию территории страны качественной сотовой связью и высокоскоростным интернетом. Запостить красивые фото и видео, а еще выйти в эфир в соцсети можно с любого каньона и загородного пляжа.

Помимо Грузии для отдыха казахстанцы выбирают Въетнам, Тайланд, Турцию, Египет и ОАЭ. По информации комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта страны, это самые популярные направления у соотечественников. Кроме того, набирают популярность новые направления. Это Катар, Малайзия, Корея, о. Хайнань (Китай).