Чем интересен Алматы для казахстанских туристов

Алматы традиционно считается одним из туристических центров Казахстана. Мегаполис сегодня является центром притяжения не только зарубежных, но и внутренних туристов, передает BaigeNews.kz.

По статистике, Алматы с начала 2024 года посетили более миллиона туристов. Причем, количество иностранных туристов составило около 300 тыс. человек, тогда как остальной туристический поток обеспечен за счет туристов из других регионов Казахстана. Правда, с точки зрения доли Алматы в общем туристическом потоке Казахстана, то она отличается. Так, мегаполис принимает чуть больше половины всех иностранных туристов, заезжающих в Казахстан, но в то же время всего четверть внутренних туристов.

Недавно проведенное исследование показало, что Алматы привлекает казахстанцев из других регионов как город, где живут их родственники – половина внутренних туристов посещает мегаполис по этой причине. В командировку в Алматы ездит 24% внутренних туристов из других регионов Казахстана, еще 27% приезжают для того, чтобы провести в Алматы выходные или отпуск.

Портрет внутреннего туриста, составленного в ходе изучения туристической отрасли Алматы показал, что чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, путешествующие в одиночку (44%), с друзьями (35%) или с семьями 21%. Впрочем, все чаще в город приезжают люди более старшего поколения.

Семейная пара Омаровых из Петропавловска приезжала в Алматы в середине августа. Говорят, что специально взяли отпуск, так как друг главы семейства, живущий в Алматы, пригласил их на свадьбу своей дочери. Это радостное событие у друзей, чета Омаровых решила совместить со встречей с сыном, который после окончания школы поехал в Алматы для получения высшего образования, женился здесь и остался работать.

"Сын сказал, чтобы мы остановились у него, но мы решили снять квартиру, чтобы не стеснять молодых. Мы составили свой график так, чтобы прогуляться с супругой по городу, полюбоваться малыми архитектурными формами, знаковыми зданиями. Впечатления остались самые положительные, мы успели и с сыном с невесткой повидаться, и с друзьями встретиться, и отдохнуть как туристы в городе", - сказал Марат Омаров.

И действительно, первый вопрос, который турист решает, приезжая в другой город – выбор места, где можно остановиться. Несмотря на частные случаи, статистика в целом говорит о том, что на данный момент внутренние туристы чаще всего выбирают временное проживание у родственников (62%), что вполне объяснимо. Те туристы, у кого в Алматы нет родных, предпочитают останавливаться в апартаментах (24%) и отелях (14%).

28-летний Сергей Малахов из Костаная спланировал свой отпуск так, чтобы и жизнь Алматы прочувствовать, и наедине с природой побыть. Прибыв в Алматы, он остановился в апартаментах в горах, и каждое его утро начиналось с прекрасных пейзажей девственной природы в алматинских горах. Питание он выбрал такое, чтобы запомнилось надолго.

"Мы с друзьями заказали обед в национальном стиле в ресторане казахской кухни, расположенном в горах. Там, в горах, вкус еды ощущается по-другому, и готовят по-особенному казалось бы, те же самые наши бешбармак и куырдак. Мы живем на равнине, и хотелось отдохнуть в горах, и мы получили то, что хотели, реальность превзошла наши ожидания", - поделился Сергей.

Статистика подтверждает, что туристов из других городов Казахстана в Алматы привлекает 3 важные составляющие - культурные мероприятия (79%), экотуризм (16%) и развлечения (5%).

Опрошенные нами гости Алматы рассказали, что были в мегаполисе от двух до 7 дней, в среднем внутренние туристы проводят в Алматы около 2 дней, и в подавляющем большинстве случаев остаются довольны проведенными в мегаполисе днями. Ведь в городе проводят немало интересных мероприятий, многие их которых открыты для всех и каждого, с каждым годом улучшается инфраструктура для туризма, строятся отели, увеличивается количество маршрутов до Алматы из разных регионов Казахстана.