Чем грозят Казахстану неуправляемые электронные отходы рассказал эксперт

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В 2019 году электронные отходы в нашей стране составили цифру в 136,1 тысяча тонн. В пересчёте на одного казахстанца это целых 7,3 кг, а переработано было всего 8,8 процентов. Такие цифры в интервью корреспонденту BaigeNews.kz озвучила директор департамента по отходам и химической безопасности центра "Содействие устойчивому развитию" Юлия Душкина на форуме по управлению электронными отходами в Казахстане.

- Что входит в понятие электронных отходов?

- Электронные отходы – это отходы электронного и электрического оборудования. Это всё то оборудование, который работает от батареек и от электросети. Это холодильники, телевизоры, зарядки, телефоны и так далее. В международной классификации эти отходы делятся на шесть групп. Это очень серьёзная система классификации, и на сегодняшний день эти отходы в мире признаны одними из самых быстрорастущих видов. Они очень быстро увеличиваются, их темпы роста очень серьёзные, и для многих стран сейчас очень актуальна разработка системы сбора и переработки отходов. Сюда же входят и промышленные отходы: то, что образуется на производстве, например, те же компьютеры. Существуют определённые параметры по размерам. Для очень крупных отходов есть определённые критерии утилизации. В Казахстане, в целом, на предприятиях этот вопрос регулируется. У нас есть требования Экологического кодекса, что отходы должны быть собраны определённым образом, поэтому предприятия такую практику используют, отходы передаются специализированным компаниям для утилизации. А вот сбор электронных отходов от населения немного отстаёт.

- По каким причинам?

- К сожалению, у нас нет специальной инфраструктуры. Требования в Экологическом кодексе есть, что электронные отходы от населения должны собираться раздельно и должным образом перерабатываться, но система пока ещё не налажена.

- Какие угрозы возникают в связи с неуправляемым электронным мусором?

- Если не наладить грамотную систему сбора и переработки электронных отходов в Казахстане, то это может привести к их росту. Неуправляемые отходы без экологически безопасной переработки к 2030 году составят уже 1,8 миллионов тонн, а к 2050 году - 8,6 миллионов тонн. При этом содержание свинца и ртути в неуправляемых отходах к 2050 году может достигать до 2 тысяч тонн. Но это проблема не только Казахстана. Этим обеспокоен весь мир – из-за увеличения объёма потребления электронного и электрического оборудования, а также уменьшения срока службы такого оборудования ожидается, что на Земле станет ещё больше электронных отходов. Сегодня в Астане проводится Национальный форум "Управление электронными отходами в Казахстане: текущая ситуация и дальнейшие шаги", который будет проходить два дня при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Миннацэкономики, Минцифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО "Жасыл Даму". Также присутствуют представители научно-исследовательского института ЮНИТАР - это очень серьезное учреждение ООН, занимающееся различными исследованиями. Участвует донор проекта - Агентство по охране окружающей среды UBA из Германии. Они делятся с нами международным опытом. Интересные данные и предложения прозвучали от международных экспертов, в частности, из республики Молдова, а также от партнёров – международной организации ЮНЕП, международного Союза электросвязи. Это ведущие международные организации, которые уделяют большое внимание электронным отходам и участвуют в реализации проекта.

- Что ожидаете в итоге от форума?

- Форум организован с целью создания площадки для обмена мнениями по текущей ситуации, для выявления проблем, обсуждения путей их решения. У нас будет несколько рабочих групп, где мы будем обсуждать проблемы, разрабатывать меры, а по итогам мероприятия будем готовить национальный доклад, который будет включать в себя текущую ситуацию по утилизации электронных отходов в Казахстане и дорожную карту, в которой мы распишем, что должны делать все заинтересованные стороны для того, чтобы развивать систему управления отходами в Казахстане.

- Когда в итоге планируется наладить сбор электронных отходов в Казахстане?

- У нас нет законодательно установленных временных рамок. Внедрение раздельного сбора включено в национальное стратегическое планирование. Национальный проект "Жасыл Казахстан" предусматривает целевые показатели по раздельному сбору в нескольких областях Казахстана. Мы в дорожной карте попытаемся это прописать и обдумать конкретные мероприятия. А вообще это длительный процесс. Европа идёт к этому 30 – 40 лет. Конечно, у них уже продвинутый уровень, но всё равно и у них есть свои проблемы. И хочу подчеркнуть, что Казахстан из стран Центральной Азии выделяется тем, что у нас уже есть национальный стандарт. В других странах ЦА об этом ещё не говорят на законодательном уровне. А в Казахстане законодательство в части электронных отходов – есть кодекс, есть стандарт - уже хорошо продвинуто.